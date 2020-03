Worte eines Politikverdrossenen an Sahra

Sahra, es ist unendlich schade, dass du dich aus der Politik zurückgezogen hast, obwohl es dafür mit Sicherheit verständliche Gründe gibt. Es fehlt jemand wie du in der Politik, der eloquent ist, immer gut recherchiert hat und die Establishments der Regierungsparteien vorführt und ihnen die Leviten liest. Die Politik verkommt immer mehr zu einem korrupten Gebilde, in dem Postengeschacher anscheinend wichtiger ist als Ehrlichkeit, Redlichkeit und für Demokratie und Sozialverantwortung einzustehen. Wenn ich sehe, dass man mit der Präsidentschaft der EU-Kommission belohnt wird, wenn man das Budget des Verteidigungsministerium durch Beraterverträge, die zudem noch Vetternwirtschaft vermuten lassen, in schwindelerregende Höhen treibt, dann regt sich in mir unendliche Wut. Gleiches gilt für unseren Verkehrsminister Herrn Scheuer mit seiner Maut, die den Steuerzahler eventuell 500 Mio. Euro kosten könnte. Ich erinnere auch an die Finanzdesaster „Stuttgart21“ oder „Flughafen Berlin“.

Seit Oskar die SPD verlassen hat, ist die SPD nicht mehr glaubhaft. Die CDU war es noch nie und die FDP zerlegt sich auch gerade selbst. Die heutige Politik besticht durch einen unglaublichen Opportunismus, da klaut man schnell mal Themen bei der politischen Konkurrenz, weil sie gerade in aller Munde sind und Wählerstimmen versprechen. Ich bin leider einer der Politikverdrossenen geworden und sehe nur eine Rettung, wenn Persönlichkeiten wie du und Oskar wieder in die Politik kommen, die grundehrlich sind und ihre Aufgabe als Politiker zum Wohle des Volkes ernst nehmen.