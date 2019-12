Ohne Umverteilung von ganz oben keine Zukunft

Ein Facebook-Post gegen Chancenungleichheit in Deutschland

Bei der Vermögenssteuer sieht die Union rot. „Linksträumereien“ seien das, über die man nicht reden könne, so CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. „Stattdessen müsse die Zukunft organisiert werden“, sagt Unionsfraktionschef Brinkhaus. Was für ein Offenbarungseid!

Die Ungleichheit erreicht in Deutschland Höchststände – eine Handvoll superreicher Familien besitzen mehr, als Millionen ärmere Bürger zusammen. Und mal im Ernst: Glaubt irgendjemand, dass ein Milliardenvermögen tatsächlich auf eigener Leistung beruht? Für Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Pflege ist es längst überfällig, auch die Reichsten zur Kasse zu bitten. Wir brauchen eine gerechtere Gesellschaft, in der alle einen würdigen Platz haben und einen fairen Beitrag leisten. Ohne Umverteilung von ganz oben in die Mitte und nach unten hat die Demokratie in diesem Land keine Zukunft.