Bild-Zeitung als Referenz-Rahmen? Springt nicht über jedes Stöckchen!

Sobald sich die Gelegenheit bietet, dreschen die Propaganda-Medien, in denen 200 reiche Leute ihre Meinung verbreiten, (FAZ-Gründungsherausgeber Paul Sethe) auf die Partei DIE LINKE ein. Schließlich will sie als einzige Partei große Millionen-Vermögen, -Einkommen und -Erbschaften wirklich besteuern – das wollen diese 200 Reichen nicht. Und daher wird DIE LINKE mit allen Mitteln, auch unlauteren, bekämpft. Auch deshalb sollten Mitglieder und führende Funktionäre der Partei DIE LINKE es vermeiden, mit unbedachten und tölpelhaften Äußerungen der Kampagnen-Presse immer wieder Futter zu geben.

Im Rahmen solcher Kampagne nennt die Propaganda-Presse DIE LINKE auch immer wieder „SED-Nachfolgepartei“. Sie verschweigt die Fusion von WASG und PDS zur neuen Partei DIE LINKE und übersieht, dass in ihrer Logik CDU und FDP ebenfalls „SED-Nachfolgeparteien“ sind, weil sie die SED-Blockparteien CDU Ost und LDPD samt ihrem „Unrechtsvermögen“ geschluckt haben.

Peinlich ist, dass führende Funktionäre der Partei DIE LINKE aus der ehemaligen PDS dieser Propaganda immer wieder auf den Leim gehen und auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer über jedes Stöckchen springen, dass die verlogenen politischen Gegner und ihre publizistischen Helfer ihnen hinhalten. So sagte die Parteivorsitzende Katja Kipping am Freitag in der von der FDP beantragten Aktuellen Stunde im Bundestag: „Deshalb bitte ich heute im Namen der LINKEN alle, die unter der Mauer gelitten haben, erneut um Entschuldigung.“

Im Zuge der Ostpolitik Willy Brandts habe ich mit vielen anderen die Mauer durchlässig gemacht und ohne diese von der CDU/CSU bekämpfte Ostpolitik wäre die Mauer heute noch da. Vor diesem Hintergrund sage ich als Gründungsvorsitzender der Partei DIE LINKE und ehemaliger Vorsitzender der SPD: In meinem Namen nicht! Denn ich stehe nicht in der Tradition derer, die Mauern gebaut und Unrecht in der DDR zu verantworten haben. Das gilt sicher auch für viele andere Mitglieder der aus WASG und PDS gebildeten neuen Partei DIE LINKE.

Im Gegensatz zur Parteivorsitzenden der LINKEN, Katja Kipping, gab der SPD-Abgeordnete Helge Lindh in der Aktuellen Stunde die einzig richtige Antwort. Sein wichtigster Satz: „Mit einer solch verlogenen Veranstaltung wird die Bild-Zeitung zu unserem Referenz-Rahmen und damit machen wir den AfD-Kosmos zu unserem Resonanz-Raum.“

#dielinke #kipping #mauer #wasg #pds #ostpolitik #bundestag #bild #oskar #lafontaine #oskarlafontaine