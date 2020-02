Erst Mobbing gegen Sahra, jetzt Hetze gegen Ganser

Es geht um den Eklat bezüglich des Bautzner Friedenspreis für Daniele Ganser und die Reaktion einiger Linken, die zusammen mit Grünen und SPD-Genossen den Friedensforscher und Historiker als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Die Aussagen von Martina Renner vom 14.August 2018 aus ihrem Artikel bringen bei mir das Fass zum überlaufen. Warum distanziert sich niemand der Linken von solchen geistigen Tieffliegern? Frau Renner hetzt schon länger gegen Sahra Wagenknecht, wirft ihr Anti-Amerikanismus vor und gehört eindeutig dem Kipping/Riexinger Flügel an.

Wegen dieser Leute steht die Linke da, wo sie ist, krebst bei 8% Wählerstimmen herum. Man kann sie für die Spaltung und Zersetzung verantwortlich machen, aber wo sind die Linken aus dem anderen Lager? Wie lange wollen sie sich noch gefallen lassen, dass diese „Parteigenossen“ jegliche Erfolgschancen im Keim ersticken? Es gilt endlich klare Kante zu zeigen und in der Partei aufzuräumen.

Der „Links-Wähler“ steckt in einem extremen Zwiespalt und ist verunsichert, besonders die, die Sahra Wagenknecht unterstützen wollen. Wählt man sie, wählt man auch diese „Genossen“ mit einer querulatorischen Persönlichkeitsstörung. Und daran, so muss man sagen, ist die gesamte Partei schuld. Ich sage es noch mal und in aller Deutlichkeit: Solange die Partei nicht geschlossen zusammensteht und diese Leute aus ihrer Verantwortung entlässt wird die Linke in der breiten Öffentlichkeit nicht angenommen. Da nützt es auch nichts, dass ein Teil von ihnen gute Politik macht. Die oberste Priorität muß lauten: Kipping/Riexinger und alle, die mit ihnen sympatisieren, abwählen!

Nachdenkseiten: „Die Stimmung in der Fraktion ist unerträglich. Der Mobbing-Terror gegen Wagenknecht und Dagdelen geht auf keine Kuhhaut. In der Fraktion ziehen Bernd Riexinger, Katja Kipping, Caren Lay, Anke Domscheit-Berg, Sabine Leidig, Cornelia Möhring und Martina Renner permanent über sie her.“