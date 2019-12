Das Geschäft mit dem Krieg

Vor Abschluß des Jahres, Mitte Dezember 2019, betrug der Zuwachs von Waffenlieferungen ins Ausland bereits über 65% gegenüber des Vorjahres. Die Bundesregierung bewilligt großzügig Waffenlieferungen, insbesondere auf Umwegen und zunehmend in Krisengebiete völkerechtswidriger Kriege. Diese Umwege verschleiern die direkte Unterstützung verfassungswidriger Lieferungen, um juristisch mit einer sauberen Weste dazustehen. Die Justiz spielt dieses Spiel unverfroren mit und fegt zudem jede Klage aus der Bevölkerung mit einem Handstreich vom Tisch. Geht es doch um ein gewaltiges Marktpotential, welches man auf dem Weltmarkt nicht anderen überlassen möchte. Die Justiz besteht ja bekanntlich aus regierungsnahen Richtern, welche selbst lange in der Politik die Fäden der neoliberalen Marktwirtschaft gezogen haben. Das sind kriminelle Strukturen, welche alles andere als eine demokratisch Handschrift tragen. Diese Kapitaldiktatur in Reinkultur arbeitet unter dem Deckmantel der „Demokratie“ und gehört sofort gestoppt, ist sie doch der Nährboden für eine zunehmende globale Katastrophe.

© post/header image Gerd Altmann auf Pixabay